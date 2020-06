Antropologia ed Etnologia, riapre il Museo di Firenze

Da sabato 6 giugno accessi su prenotazione alla collezione di Palazzo Nonfinito

Riaprono le porte del Museo di Antropologia ed Etnologia dell’Università di Firenze, il più antico in Italia nel suo genere, uno straordinario viaggio fra i popoli del mondo e le loro culture. A partire dal 6 giugno torna accessibile su prenotazione il sabato e la domenica, dalle ore 9 alle 17.

Il nucleo originale dell’esposizione di Palazzo Nonfinito (via del Proconsolo, 12) risale alle raccolte medicee e a quelle del Granduca Pietro Leopoldo di Toscana, ma le collezioni col tempo si sono arricchite grazie ai viaggi di esplorazione e alle spedizioni intraprese dal XVI secolo in poi, come – ad esempio - quella di James Cook nel Pacifico, quella di Odoardo Beccari in Nuova Guinea e molte altre più recenti, come quella di Fosco Maraini in Giappone.

Il Museo, fondato nel 1869 da Paolo Mantegazza - che fu anche il primo in Italia a ricoprire una cattedra universitaria di Antropologia - conserva 30.000 manufatti etnografici, raccolti nell'arco di cinque secoli e provenienti dai cinque continenti, oltre a 7.000 reperti antropologici che vanno dalla preistoria all'epoca moderna, 40.000 stampe fotografiche e 7.000 negativi, 800 calchi anatomici in gesso, 80 strumenti scientifici e un ricco archivio di lettere, documenti e manoscritti.

La riapertura del Museo di Antropologia ed Etnologia si va ad aggiungere a quelle, sempre su prenotazione, dell’Orto Botanico, del Museo di Geologia e Paleontologia e di Villa La Quiete. Le visite a tutte le realtà espositive del Sistema Museale di Ateneo sono realizzate nel rispetto delle misure di protezione e distanziamento sociale previste nella Fase 2 dell'emergenza Coronavirus.

Per prenotare è necessario telefonare al numero 055-2756444, attivo da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 13, oppure scrivere a edumsn@unifi.it

_______________________________________________________

Le realtà espositive aperte del Sistema Museale dell’Ateneo fiorentino

Museo di Antropologia ed Etnologia

Via del Proconsolo, 12 Firenze

Dal 6 giugno, aperto sabato e domenica dalle ore 9 alle 17

Ingresso solo su prenotazione - tel. 055 2756444 o edumsn@unifi.it

Biglietto intero 3€ , ridotto 1,5€, sostenitore 6€

Villa La Quiete

Via di Boldrone, 2 Firenze

Dal 4 giugno, aperto per visite guidate gratuite solo su prenotazione il martedì e il giovedì (due turni di visita ore 16.30 e ore 18)

Prenotazioni: tel. 055 2756444 o edumsn@unifi.it

Orto botanico "Giardino dei Semplici"

Via Pier Antonio Micheli, 3 Firenze

Dal 23 maggio aperto sabato e domenica dalle ore 10 alle 18.30

Ingresso solo su prenotazione - tel. 055 2756444 o edumsn@unifi.it

Biglietto intero 3€ , ridotto 1,5€, sostenitore 6€

Museo di Geologia e Paleontologia

Via Giorgio La Pira, 4 Firenze

dal 30 maggio, aperto il sabato e domenica dalle ore 9 alle 17

Ingresso solo su prenotazione - tel. 055 2756444 o edumsn@unifi.it

Biglietto intero 3€ , ridotto 1,5€, sostenitore 6€

Tutte le info su www.msn.unifi.it