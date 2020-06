Anti zanzare e ratti, il piano di Empoli

Pronto il cronoprogramma dei prossimi interventi mensili di trattamento

EMPOLI – Pronto il cronoprogramma dei prossimi interventi mensili di trattamento antilarvale e di derattizzazione su tutto il territorio comunale.

Al via, dunque, il quinto ciclo del mese di luglio contro il proliferare delle zanzare, intervenendo nei ristagni d'acqua, come tombini a lato strada e rete fognaria, con l’utilizzo di prodotti che distruggono le larve del fastidioso insetto.



Inoltre sarà eseguito il settimo ciclo di derattizzazione territoriale del 2020, proseguendo, dunque, senza interruzione, l'attività di monitoraggio del territorio e di trattamento. In che cosa consiste? Il personale addetto della ditta di disinfestazione controlla il consumo delle esche nei distributori che sono posizionati su tutto il territorio comunale e, se necessario, provvede ad integrarlo.



PROGRAMMA DEI PROSSIMI INTERVENTI



- Mercoledì 01 luglio - Fontanella, Sant'Andrea, Pianezzoli, Molin Nuovo, Bastia, Monterappoli, Marcignana, Pozzale, Casenuove – Villanuova;

- Lunedì 06 luglio – Serravalle, Tinaia, Pontorme, Cortenuova, Città Empoli;

- Venerdì 03 luglio – Avane, Ponzano, Carraia, Santa Maria, Pagnana;



- Venerdì 10 luglio - Cerbaiola, Terrafino, Corniola, Brusciana, Ponte a Elsa, Martignana.