Antella: spettacolo in streaming dedicato a Davide Astori

Domenica 27 dicembre nell'ambito di "Firenze dedica"

Il Teatro Comunale di Antella, con “FIRENZE DEDICA”, nell’ambito della rassegna Inverno Fiorentino, presenta uno spettacolo in streaming sul sito web del Teatro al link www.archetipoac.it/teatro-on-air

Domenica 27 dicembre ore 21.00

CUORE

di Sergio Casesi

costruzione drammaturgica e interpretazione Fulvio Cauteruccio e Flavia Pezzo

voce in prestito Michele Di Mauro

direzione tecnica Lorenzo Bernini

video Alex Bianciardi

regia Fulvio Cauteruccio

produzione Archètipo

Il protagonista di Cuore è un calciatore sulla soglia dell’eternità, sorpreso nell’attimo in cui il cuore smette di pulsare per varcare il tempo e darsi all’infinito. Si illude di parlare ad un grande del pallone, Gaetano Scirea, che però non risponde. È una presenza che osserva, comprende, forse tutto conosce, ma non dice nulla, non è ancora il momento.

Dedicato alla figura di Astori, capitano della Fiorentina scomparso troppo presto, Cuore non mette in scena la sua vita né narra le sue gesta. Chi parla è un uomo i cui pensieri sono veicolo per entrare nel senso profondo del gioco del calcio, metafora della fatica e della fragilità umana, della gioia e del fallimento, della sconfitta e della riconquista. Il cuore del protagonista, divenuto limpido grazie al teatro, ci permette di immergerci nella grande mitologia poetica del calcio, gli stadi e i loro caratteri, i grandi campioni, gli eroi, i dimenticati, i perdenti, i vincitori. Ci porta a volare sopra Firenze, a giocare per strada con i bambini innamorati del pallone, ci fa entrare a San Siro e al San Paolo, ci fa toccare le ginocchia di Baggio, sfiorare la mano di Maradona, trovare gli occhi di Antognoni che guardano le stelle. Cuore ha il sapore del tè caldo su un campo all’aperto in inverno. Cuore è il sorriso negli occhi di un bambino che vorrebbe essere Batistuta. Cuore è il calcio.

Teatro Comunale Antella

Via Montisoni, 10 – Bagno a Ripoli (Firenze) – tel 055 621894 – www.archetipoac.it