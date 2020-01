Annunciazioni e storie di Antonio Possenti

Inaugurazione sabato 11 gennaio alle 11.30, presso lo spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi (via de’ Pucci 16, Firenze)

Nuovo appuntamento con l’opera di Antonio Possenti, grazie al ritrovamento - presso lo studio del maestro - di una serie di tavole inedite: trentadue tecniche miste su carta, risalenti alla fine degli anni ’60, per una serie di variazioni sul tema dell’Annunciazione.

Una selezione delle più significative sarà inaugurata sabato 11 gennaio, nel giorno di nascita dell’artista, presso lo spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi (via de’ Pucci 16, Firenze), a palazzo del Pegaso. Il taglio del nastro della mostra sarà alle 11,30 e sarà occasione per ripercorrere le diverse stagioni della produzione di Possenti: da un inedito autoritratto del 1952, per proseguire con alcuni dipinti degli anni ’50 e ’60, fino all’opera vincitrice del Premio nazionale del Fiorino del 1975, per chiudere con una serie di opere degli ultimi tre decenni.

Insieme a Eugenio Giani, presidente dell’Assemblea toscana, saranno presenti Stefano Baccelli, consigliere regionale; Andrea Marcucci, senatore della Repubblica; Alessandro Tambellini, sindaco di Lucca; Riccardo Ferrucci, critico d’arte; Alessandro Romanini, presidente comitato scientifico Fondazione Ragghianti; Mimmo D’Alessandro, patron Summer Festival Lucca; Antonino Tumbiolo, presidente comitato territoriale Bpm Lucca.

La mostra potrà essere visitata nei seguenti orari: da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sabato dalle 10 alle 13.

Lunedì 27 gennaio finissage, con la presentazione del volume “Possenti 1953. Un taccuino inedito”, di Anita Paolicchi e Biancalucia Maglione.