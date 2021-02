Anna Maria Luisa de' Medici e il Patto di famiglia

Un’edizione speciale del format Mezz’ora d’arte in occasione dell’anniversario della morte, celebra l’ultima illuminata discendente dei Medici. Appuntamento il 18 febbraio alle 18 sulla piattaforma Zoom

Il 18 febbraio 1743 si spense a Firenze l'ultima discendente della casata granducale, Anna Maria Luisa de' Medici. La sua figura, riscoperta e ristudiata dopo più di un secolo di oblio, è particolarmente cara ai fiorentini e non solo. Nell’anniversario della morte i Musei Civici Fiorentini e MUS.E le rendono omaggio con un’edizione speciale del format Mezz’ora d’arte: l’appuntamento digitale (fissato per giovedì 18 febbraio alle 18, prenotazione obbligatoria) vede Giaele Monaci tracciare un ritratto vitale di questa straordinaria figura.



All'Elettrice Palatina – così era chiamata l'ultima Medici – e al suo volere illuminato dobbiamo la permanenza dei tesori culturali riuniti dalla famiglia in tre secoli di egemonia su Firenze e sulla Toscana, trasferendo fino a noi la responsabilità di una corretta e piena fruizione di « […] Gallerie, Quadri, Statue, Biblioteche, Gioje ed altre cose preziose […]». Il famoso “Patto di famiglia” che l'ultima Medici siglò nel 1737 con Francesco Stefano di Lorena, che le succedeva come granduca, è ancora oggi un lungimirante atto di protezione dei beni culturali.

Ma chi era veramente Anna Maria Luisa de' Medici? La fanciulla che “cavalcava come un uomo e rideva di una maschia risata”, divenne con l'età una donna risoluta, grande amante dell'arte e delle lettere, che considerò la più grande “gloria e vanto dello Stato”. Questa donna volitiva, definita “principessa di gran saviezza”, seppe affrontare con determinazione e coraggio le prove della vita e la dolorosa consapevolezza della fine del proprio casato.

