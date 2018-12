Angelo Ardito “ci vediamo allo Spazio Reale, non mancate alla mia ultima battaglia”

Sabato 22 Dicembre l’addio del guerriero fiorentino al Pugilato

Sabato 22 Dicembre, nell’impianto dello Spazio Reale, si chiude dopo oltre venti anni - dieci da professionista - la carriera di pugile del guerriero fiorentino Angelo Ardito. Angelo combatterà il suo ultimo match contro Nikola Ivkovic, nella manifestazione organizzata dalle società Pugilistica Isolotto Parte Rossa, Accademia Pugilistica Fiorentina e Boxe Mugello. Previsti in apertura sette match fra pugili dilettanti.

Il pugile fiorentino aveva già annunciato il ritiro nel Febbraio del 2018, poi ci aveva ripensato, ora gli chiediamo cos’è cambiato: “L’altra volta la decisione era maturata esternamente, ma io non ero del tutto convinto, stavolta è una scelta totalmente mia. Ho quarant’anni e le prospettive sono ristrette, c’era stata la possibilità di un match con Valentino per il titolo italiano dei pesi leggeri, ma non è andata in porto, resto lo sfidante supplente al titolo, ma non c’è un programma ulteriore. Preferisco finire qui, consapevole di aver dato quello che potevo a questo sport”.

In carriera Angelo ha anche ricevuto molto, campione d’Italia nel 2013, titolo difeso nel settembre dell’anno dopo. In seguito ha combattuto ancora per la cintura nazionale ed almeno in un’occasione è stato penalizzato dal verdetto: “Non voglio fare polemica, ma essere sportivo fino in fondo, devono essere gli altri a valutare i match e per questo sono contento di aver avuto fior di campioni dalla mia parte. Io ho sempre iniziato daccapo, con tanta forza d’animo, rinnovando passione e sacrifici che mi hanno portato fino a qua”.

Allo Spazio Reale, Angelo si troverà di fronte Nikola Ivkovic, pugile già affrontato e battuto nell’ottobre 2018. Il bosniaco è intenzionato a riscattare la prestazione di quel match, come ha dimostrato nell’incontro disputato a Prato di recente. Dal canto suo Angelo ha fatto della forma fisica l’arma per il suo pugilato muscolare e generoso. Il suo fisico ha sempre risposto bene, ed è stato cosi anche in occasione delle sedute di guanti disputate contro Marco Scalia e certo onorerà i suoi tifosi anche nel suo ultimo incontro.

Proprio il rapporto con i tifosi è il lato più emozionante della carriera di Angelo Ardito, un pugile a cui non ha mai fatto difetto l’impegno ed il cuore: “Ho dei ricordi bellissimi, al Mandelaforum, la sera del mio match con Eder Barreto - quando Bundu tornò sul trono d’Europa - il pubblico mi sostenne per tutto l’incontro e fu bello vincere in quel clima di entusiasmo. All’uscita in molti vennero a salutarmi, a farsi foto con me, non fu facile uscire dal Palazzetto. Spero che quei tifosi siano a sostenermi il 22 Dicembre, ci vediamo allo Spazio Reale, non mancate alla mia ultima battaglia”.

Dopo il suo ultimo match, Angelo Ardito affiancherà lo staff tecnico dell’Accademia Pugilistica Fiorentina, composto da Vignoli, Bundu e Dagliana: “In quell'ambiente cercherò di portare il mio modo di essere, le mie convinzioni che sono, umiltà, sacrificio e passione. Sono contento di continuare a lavorare in palestra, un ambiente che mi ha insegnato tanto”.

Angelo ha debuttato nel professionismo nel 2008, vivendo, prima la stagione di Leonard Bundu e poi gli inizi della carriera di Turchi ed Obbadi. Nonostante la caratura tecnica inferiore rispetto ai tre, Angelo ha saputo costruirsi un suo pubblico affezionato che ha sempre voluto seguire il proprio beniamino, sapendo che quest’ultimo avrebbe sempre dato tutto e, perdere o vincere sarebbe stata una battaglia.

Grazie a queste sue doti Angelo ha salvato la riuscita di molte manifestazioni sul territorio fiorentino, per questo e per tutto quello che ha dato alla Boxe ed allo Sport in genere, va a lui il nostro più sentito ringraziamento.

Di seguito il programma dei sette match dilettanti:

Andrea Pasquale C.S Parte Rossa VS Mustafa Gianni CSC

Villani Antonio C.S Parte Rossa VS Cinalli Matteo Accademia 624

Franceschi Lorenzo C.S Parte Rossa VS Biancucci Leonardo Boxe Nicchi

Molterni Mirco C.S Parte Rossa VS Kurti Kelvin Boxe Celano

Fashandi Jacopo C.S Parte Rossa VS Sicuteri Leonardo Padariso Boxe

Casamassima Marco C.S Parte Rossa VS Lala Ervis Boxe Celano

Poli Leonardo Boxe SAF VS Markus Alvis Boxe Samurai

Spazio Reale, Via San Donnino n. 4/6 - Inizio ore 21

Per info biglietti 3387769949

Ufficio Stampa Accademia Pugilistica Fiorentina