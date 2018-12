Angeli del Bello di Firenze, impegnati nella cura dei Tabernacoli

Dopo una prima fase di lavori nello scorso anno ripartono le attività di pulizia

Sono stati stanziati 10.000,00 € dalla Fondazione Friends of Florence per permettere alla Fondazione Angeli del Bello di Firenze di proseguire un progetto iniziato nel 2017: le azioni di pulizia e ripristino del decoro sul patrimonio di tabernacoli presenti nel capoluogo toscano.

I volontari della Fondazione fiorentina, infatti, durante lo scorso anno, sono intervenuti, tra Aprile ed Agosto, su 73 tabernacoli presenti in città, dislocati in 60 vie diverse, interessando 3 quartieri ed impegnando 3 volontari ogni volta per un totale di 15 interventi.



Con le nuove risorse stanziate da “Friends of Florence”, gli Angeli potranno proseguire le attività: preparazione dell’area di lavoro di uno o più tabernacoli che insistono in aree limitrofe, pulizia dei vetri dall’esterno e di tutto il tabernacolo con cura e , dove necessario, rimozione delle scritte vandaliche dai muri contigui. Queste attività vengono svolte in virtù del Protocollo d’intesa in vigore con la Soprintendenza che permette alla Fondazione di intervenire su beni notificati. Inoltre, se i tabernacoli necessitano di manutenzioni straordinarie che vanno oltre l’opera di pulizia si procede alla segnalazioni al soggetto competente per ogni tabernacolo. I Tabernacoli sono un’altra peculiarità di Firenze, spesso vere perle d’arte che hanno bisogno di cura; Friends of Florence con questa donazione ha consentito il riavvio di un lavoro iniziato ma che necessita ancora di molto tempo e di risorse economiche.

Friends of Florence è una Fondazione non-profit Internazionale, che nasce nel 1998 negli Stati Uniti costituita da persone di tutto il mondo che si dedicano a preservare e a valorizzare l’integrità culturale e storica delle arti a Firenze e in Toscana. La Fondazione è impegnata a sostenere la salvaguardia e la conservazione del patrimonio artistico e culturale delle opere d'arte e, per fare ciò, ha sviluppato negli anni collaborazioni stabili e continuative con enti pubblici e privati che operano in ambito artistico. “Siamo felici di iniziare una nuova partnership con gli Angeli del Bello per la cura e protezione dei tabernacoli a Firenze. In questi anni abbiamo restaurato alcuni di questi esempi di arte pubblica e devozionale nella città e speriamo che questa nuova collaborazione potrà dare inizio ad una maggiore attenzione da parte dei cittadini verso questi tesori della nostra città”- sottolinea la Presidente Simonetta Brandolini d’Adda.

"Un altro bellissimo esempio di collaborazione tra gli Angeli ed una mirabile istituzione che da