Ancora una vittoria a Firenze

Tre punti viola nella gara mattutina al Franchi. Il gol partita lo sigla Milenkovic al 72'

Oggi l'Udinese ha costretto la Fiorentina a una prestazione molta attenta e tra le meno convincenti finora. Poteva anche finire 1-1 perché sull'occasione di Lasagna la parata del portiere viola è stata miracolosa. Ma la Fiorentina hanno spinto di più e hanno prevalso grazie a una buona fase difensiva e a un gol su calcio piazzato.

Le parole del Presidente Commisso dopo la vittoria sull'Udinese: "Bravi ragazzi, complimenti per la vittoria e la prestazione. Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile ma anche oggi abbiamo lasciato tutto sul campo ed i risultati si vedono. Il grande lavoro di tutti, da Pradè a Barone fino a Montella, sta dando i suoi frutti, ora dobbiamo continuare così, mantenendo i piedi per terra. Sfruttiamo questa sosta per ricaricare le batterie e ci vediamo presto a Firenze. Voglio ringraziare anche tutti i tifosi che sono sempre stati con noi e anche oggi ci hanno dato una carica incredibile".

"Loro sono stati bravi -ha esordito Igor Tudor, punito dall'arbitro con l'espulsione per proteste- perché hanno sfruttato meglio le occasioni che hanno avuto, poi noi sapevamo che sono molto forti sui calci d'angolo e sapevamo anche che Milenkovic è molto bravo di testa: avremmo dovuto marcarlo più stretto. In difesa ci siamo mossi bene, mentre davanti ci è mancato qualcosa per riuscire a segnare. Dobbiamo ancora crescere e migliorare sotto alcuni aspetti e dobbiamo avere voglia di dare di più: crescere insieme è l'unico modo. Peccato poi anche per l'occasione di Lasagna, il pareggio ci sarebbe stato".