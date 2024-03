Ancora un morto sul lavoro in Toscana

Firenze, 21.03.2024 - Proteste, comunicati, mobilitazioni. Parole, promesse, impegni. Ma la strage continua sui luoghi di lavoro non si arresta, in Italia e in Toscana: proprio oggi un operaio è caduto e morto in uno scavo stradale a Lucca. Un’altra vita spezzata, un’altra persona che questa sera non tornerà a casa dai propri cari.

"Siamo stanchi di commentare questi drammi e la rabbia cresce sempre di più: ci chiediamo cosa ancora debba succedere perché la battaglia per la sicurezza sul lavoro diventi una priorità dell’agenda della politica. Ribadiremo questo concetto domani mattina, alla Stazione Leopolda di Firenze, all’assemblea nazionale Rls-Rsu di Cgil e Uil alla presenza di Maurizio Landini e PierPaolo Bombardieri, assemblea dedicata proprio ai temi della sicurezza sul lavoro.

Temi sui quali intensificheremo le mobilitazioni nelle prossime settimane, perché è davvero ora di dire basta a questa strage quotidiana. Non ci fermeremo fino a quando non saremo arrivati all’obiettivo di Zero Morti sul Lavoro!”. Sono parole di Rossano Rossi (Segretario generale Cgil Toscana) e Paolo Fantappiè (Segretario generale Uil Toscana).