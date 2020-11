Ancora operativo il supporto psicologico telefonico per le persone in isolamento

I numeri dei professionisti da contattare per fruire del servizio

Prato– Continua ad essere attivo il servizio di supporto psicologico telefonico per le persone in isolamento domiciliare o in quarantena, promosso dal servizio di Salute Mentale Adulti pratese dell’ASL Toscana Centro, diretto dal dottor Giuseppe Cardamone e dalla Società della Salute, con il coordinamento tecnico della dottoressa Felicia Di Francisca, direttore della Unità Operativa Psicologia di Prato. Anche in questa fase della pandemia molte persone si trovano ad affrontare una situazione inedita e sono sottoposte ad un carico di stress e disagio elevato, in particolare, chi si trova in isolamento a casa o negli alberghi covid, deve sopportare una dura prova sia a livello personale che nella relazione con gli altri.

“Il carico emotivo di tale situazione è importante perché mette alla prova le risorse individuali, spiega la dottoressa Di Francisca, risorse che attengono le relazioni affettive, le relazioni interpersonali e sociali per di più in una fase di vulnerabilità quando il bisogno degli affetti diventa più sentito e più evidente. Anche le relazioni significative prendono parte ai processi di miglioramento della salute se non proprio di guarigione. La condizione d’isolamento può dare avvio a vissuti di sconforto e solitudine, la tecnologia può contribuire ad attutire le conseguenze della condizione d’isolamento, ma non può sostituire le relazioni umane in vivo”.

“I vissuti correlati alla condizione di isolamento, ricorda il dottor Cardamone, possono intensificarci e assurgere a sintomi veri e propri: ansia, insonnia, stati depressivi con difficoltà a gestire la situazione e perfino a formulare una richiesta di aiuto. Diventa allora importante avere la disponibilità di un servizio che fornisca un supporto che prevenga il formarsi di veri e propri quadri psicopatologici e che comunque allevi la sofferenza psichica”.

All’attività di supporto psicologico collaborano professionisti psicologi di Prato che fanno parte di studi professionali associati e associazioni scientifiche e che hanno dato la propria adesione mettendo a disposizione gratuitamente orari e giorni per l’attività a favore di quanti ne hanno necessità e vorranno utilizzare il servizio. Ecco l’elenco dei Centri dove gli psicologi sono pronti ad accogliere e ad ascoltare chi telefonerà