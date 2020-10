Anas: dal 2 al 20 novembre chiuso lo svincolo di Cortona in direzione Perugia

Per lavori di risanamento profondo della pavimentazione

Proseguono sul raccordo autostradale Bettolle-Perugia i lavori di risanamento profondo della pavimentazione avviati da Anas (Gruppo FS Italiane).

Da lunedì 2 novembre sarà interessato un nuovo tratto della carreggiata in direzione Perugia, in corrispondenza dello svincolo di Cortona. Per consentire i lavori il transito sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta mentre lo svincolo di Cortona sarà provvisoriamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Perugia. In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo di Foiano della Chiana.

In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo di Pietraia.

Il completamento di questa fase è previsto entro venerdì 20 novembre.

Gli interventi consistono nella rimozione totale della vecchia pavimentazione, nel rifacimento dei sottostanti strati di fondazione e nella realizzazione del nuovo piano viabile con asfalto drenante.