Amministratori di condominio a confronto sulle comunità energetiche

Comunità energetiche, autoconsumo collettivo nel condominio, le novità della mediazione e l'installazione di infrastrutture condominiali. Sono i tre macro-temi al centro del convegno 'La transizione energetica e la mediazione' promosso da Anaci Prato Pistoia, l'associazione nazionale degli amministratori di condominio e immobiliari. L'appuntamento è per venerdì 9 giugno all'hotel Villa Cappugi a Pistoia. L'iscrizione è gratuita (ma i posti a disposizione sono solo 50) e la partecipazione al convegno darà diritto a quattro crediti formativi per gli amministratori Anaci.

L'iniziativa comincerà alle 9 con la registrazione dei partecipanti e i saluti istituzionali di Silvia Burchielli, presidente regionale Anaci Toscana, e di Alessandro Bari, presidente provinciale Anaci Prato Pistoia. Il primo tema affrontato sarà quello delle novità della mediazione. Il relatore sarà Giovanna Cobuzzi, consulente del centro studi Anaci Prato Pistoia. A seguire si passerà a parlare delle comunità energetiche dell'autoconsumo collettivo nel condominio.

In questo caso i relatori saranno Marco Fanciullacci, consulente del centro studi di Anaci Prato Pistoia e Christian Mari di Duferco Energia. L'ultima tematica toccata sarà quella dell'installazione di infrastrutture su beni condominiali. Qui a parlare sarà l'avvocato Francesco Lencioni, anch'egli consulente del centro studi Anaci Prato Pistoia. La conclusione del convegno e dei relativi lavori è prevista per le ore 13.

“Si rinnova l’impegno di Anaci Prato Pistoia al fianco degli amministratori di condominio delle due province, così da affrontare assieme i cambiamenti normativi nel settore e cercare di offrire risposte sempre più veloci e puntuali alle domande dei condòmini – spiega il presidente Bari -. I temi toccati sono di stretta attualità e da più parti erano arrivate specifiche sollecitazioni da parte degli associati, che abbiamo prontamente raccolto organizzando una iniziativa con esperti in materia. Con questo convegno torniamo anche a fare formazione in presenza agli associati e ribadiamo il ruolo centrale e strategico dell’associazione sia su Pistoia che su Prato. L’obiettivo è quello di essere sempre più presenti sul territorio, stando costantemente al fianco degli amministratori di condominio e dei cittadini”.

Il convegno è sponsorizzato da Ascensori & Ascensori, Eurocert, Duferco Energia e FreePost.