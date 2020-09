Amichevole con il Grosseto venerdì alle ore 17:30 allo stadio Artemio Franchi

In questi giorni le amichevoli della Fiorentina in diretta su Rtv38. Tesserato il calciatore Giacomo Bonaventura

Bonaventura, nato a San Severino Marche il 22 agosto del 1989, in Serie A ha indossato le maglie di Atalanta e Milan, club con il quale ha disputato le ultime 6 stagioni, collezionando 184 presenze e 35 gol. Il nuovo calciatore viola ha inoltre indossato la maglia della Nazionale azzurra in 14 occasioni.

Domani, allo Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Amrabat.

Venerdì 11 settembre, alle ore 17:30, presso lo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, la squadra viola affronterà in amichevole il Grosseto. La partita sarà completamente a porte chiuse, sia per i tifosi che per la stampa. L’amichevole sarà trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali della Fiorentina.

Dopo il successo di ascolti in occasione di Fiorentina-Lucchese, seguita da quasi 100.000 spettatori, RTV38 trasmetterà in diretta, in esclusiva territoriale, anche le prossime due amichevoli dei viola contro Grosseto e Reggiana. Fiorentina – Reggiana si disputerà sabato 12 settembre alle ore 18:00 sempre sul terreno del Franchi. Entrambe le partite saranno commentate da Mario Tenerani e Luca Calamai.