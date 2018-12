​Ambulatori Misericordia di Firenze: visite ed ecografie gratuite alle donne in gravidanza

Da oggi, 23 novembre 2018, agli Ambulatori della Misericordia di Firenze è attivo il Percorso nascita

Il Consiglio di Amministrazione degli Ambulatori ha deliberato di fornire in modo totalmente gratuito, per tutto il 2019, le visite ostetriche e le ecografie così come previste da protocollo di base (3 esami a scelta tra visita ostetrica e ecografie morfologiche) a tutte le donne in gravidanza che si recheranno negli ambulatori della Misericordia di Firenze.



“La Misericordia di Firenze da sempre celebra la vita, aiutando i bisognosi, i malati e chi vive ai margini della società - ha detto il Provveditore della Misericordia di Firenze Giovangualberto Basetti Sani -. La nostra storia lo dimostra, siamo stati presenti sempre nella vita dei fiorentini, sia durante gli eventi straordinari che hanno colpito la città che nella quotidianità, diventando parte integrante della storia di Firenze. La scelta dei nostri Ambulatori di sostenere le donne nel corso della gravidanza, a prescindere dalla loro condizione economica e sociale, rispecchia appieno lo spirito dell’Arciconfraternita”.



I costi del personale medico e dei macchinari sarà interamente coperto dagli Ambulatori della Misericordia di Firenze e senza che sia necessario, da parte della paziente di portare alcun tipo di documento che certifichi la sua condizione economica o sociale.



“Come Ambulatori abbiamo deciso di assumerci interamente i costi del Percorso Nascita perché riteniamo importante da sempre, e le nostre tariffe lo dimostrano, restare a fianco dei cittadini - spiega il Presidente degli Ambulatori della Misericordia di Firenze Nicolò D’Afflitto -. Abbiamo scelto di supportare le donne, tutte le donne senza alcuna distinzione, in uno dei momenti più significativi e importanti nella vita di una persona: la nascita di un figlio. La Misericordia da sempre è al fianco degli ultimi, vuole esserlo anche di chi tutti i giorni deve dividersi tra lavoro e casa, deve sostenere tutte quelle spese che alla fine del mese sono un costo grande. Pensare di aiutare in qualche modo nel momento più bello della vita di tutte le persone lo abbiamo trovato il modo migliore per stare vicino ai nostri concittadini. Una dimostrazione ne è anche la scelta di assegnazione il premio nascita per il personale dipendente degli Ambulatori della Misericordia di Firenze, un incentivo economico alla maternità e alla paternità che verrà erogato al momento della nascita, destinato ai dipendenti donne e uomini anche in caso di adozione”.



“La modalità di accesso al servizio è semplice - spiega il Direttore degli Ambulatori della Misericordia di Firenze, Ilaria Cerrini -, basterà telefonare al numero 055/212221 o recarsi direttamente presso l’accettazione di uno dei quattro presidi e richiedere il primo dei tre esami forniti gratuiti, a scelta della paziente se effettuare una prima visita ostetrica piuttosto che un’ecografia di protocollo o un’ecografia 3D”



Gli Ambulatori della Misericordia di Firenze, costituiti in Impresa Sociale nel 2006, hanno erogato 121.414 prestazioni nel 2017 e 109.037 circa dal 1° gennaio 2018 al 31 ottobre 2018.



Gli Ambulatori della Misericordia di Firenze continuano a offrire prestazioni sanitarie gratuite alle persone in difficoltà economica, in linea con le finalità dell’istituzione a cui appartengono, supportando quella fascia di persone, che per motivi di difficoltà economiche, rinuncia a sottoporsi alle necessarie cure sanitarie. Per accedere alle prestazioni sanitarie gratuite è necessario un colloquio personale con il Direttore di struttura che, un giorno a settimana, accoglierà le richieste e rileverà in base ad alcuni parametri specifici l’effettivo diritto alla gratuità.