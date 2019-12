"Alta Velocità, evitiamo l'abbandono di Firenze Campo Marte"

La deputata 5 Stelle Yana Chiara Ehm: "Il nuovo orario porterà disagi enormi ai pendolari di tutta l'area metropolitana di Firenze"

(DIRE) Firenze, 2 dic. - "Evitiamo l'abbandono di Firenze Campo di Marte". È quanto chiede, in una nota, la deputata 5 Stelle Yana Chiara Ehm in relazione alla decisione di Trenitalia di spostare con il nuovo orario i treni dell'Alta velocità verso la stazione di Santa Maria Novella. "Non ci sarà più l'Alta velocità- aggiunge- alla stazione di Campo di Marte: un Freccia Rossa e sei Freccia Argento non fermeranno più a Campo di Marte, ma verranno aggiunti a quelli che fermano alla stazione centrale di Firenze Santa Maria Novella". Un problema di traffico significativo ad avviso dell'esponente pentastellata: "Con il già congestionato traffico nel nodo fiorentino, è evidente - fa notare - che il nuovo orario porterà disagi enormi ai pendolari di tutta l'area metropolitana di Firenze, con particolar riguardo alla zona Sud, che abitualmente si servono della stazione decentrata".

Per questo, precisa, "i nostri consiglieri comunali hanno giustamente chiesto che venga rivisto questo assurdo spostamento. I cittadini dovrebbero essere tutelati dal trasporto ferroviario, non svantaggiati". (Cap/ Dire)