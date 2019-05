Allenamento sotto un cielo plumbeo a Firenze

Rossoneri al lavoro sotto la pioggia a Milanello

Viola in campo al 'Centro Sportivo Davide Astori' in tarda mattinata, per la seconda seduta della settimana che porterà al match contro il Milan, in programma sabato alle 20:30 allo stadio Franchi. Seduta dedicata al lavoro atletico e al possesso palla, con spazio anche alla parte tattica sul campo.

Anche a Milanello da una giornata piovosa. I rossoneri sono scesi in campo alle 11.00 per continuare la preparazione della trasferta di Firenze, in programma sabato 11 maggio alle 20.30 allo stadio Franchi. I rossoneri, sul centrale, hanno iniziato il riscaldamento attraverso una serie di giri di corsa lungo il perimetro, corsa abbinata ad alcuni esercizi di mobilità articolare. Poi la squadra è stata divisa in tre gruppi che si sono alternati nelle tre stazioni preparate per svolgere alcune esercitazioni tecniche, a seguire con tutti i giocatori riuniti si è curato il possesso palla prima di passare alla fase tattica, che si è conclusa giocando la consueta partitella su campo ridotto.