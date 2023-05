Alla scoperta delle vecchie vie del Galluzzo: visita guidata

GALLUZZO (FIRENZE) - Conto alla rovescia per "La Certosina", Ciclostorica sulle Strade del Chianti Fiorentino, giunta alla sesta edizione (la seconda come "Memorial Gaetano Ceccatelli"). Quest'anno "La Certosina", che gode per la prima volta dei patrocini del Ministero della Cultura e del Comune di Firenze, avrà un motivo di attrazione in più: per sabato 20 maggio è stata infatti organizzata una visita guidata alle vecchie vie del Galluzzo, con i loro giardini, le loro ville e i loro angoli incantati. Ritrovo fissato alle ore 14.45 in Piazza Acciaioli presso il Gazebo della Misericordia del Galluzzo che organizza il suggestivo evento con il suo Gruppo Sportivo.

Una realtà orgogliosamente fiorentina e allo stesso tempo fieramente galluzzina, perché il Galluzzo è così.

"Se Dante - si legge nella vivace locandina che invita alle visite guidate - sommo poeta, Vespucci, straordinario navigatore, il Granduca Leopoldo II d'Asburgo Lorena, ultomo Granduca di Toscana, senza dimenticare Eugenio Montale, illustre poeta, ma soprattutto Sua Altezza Reale, il Re, Vittorio Emanuele II, fanno parte della Storia del Galluzzo, anche voi amanti delle due ruote "storiche", non perdete l'opportunità di scoprire questo piccolo angolo di Toscana, che fu Comune ma seppe "stare a ruota" di Firenze anche dopo... senza farsi solo "gregario"...".

La Certosina, nata nel 2016 dalla passione dei ragazzi del Gruppo Sportivo Misericordia Galluzzo per il Ciclismo Vintage, è sostenuta dall’entusiasmo di Paolo Fani, affiancato da Gaetano Ceccatelli (prematuramente scomparso), Giuseppe Gallai e Massimo Magnolfi che hanno coinvolto gli amici, i commercianti e gli abitanti del Galluzzo per far conoscere a tutti la storia di uno sport genuino e di sacrificio come testimoniamo i grandi campioni del passato: Gino Bartali (che al Galluzzo veniva spesso e tra l'altro nacque nel Comune del Galluzzo), Fausto Coppi, Gastgone Nencini ed altri. La Ciclostorica è organizzata in collaborazione con il Gruppo Amatori Verrazzano, capitanato da Luigi Cappellini e titolare dell’omonimo castello di Greve in Chianti.

PROGRAMMA 2023

Sabato 20 Maggio

• 10:30 – 18:00 – Iscrizioni, consegna buste tecniche e pacchi gara (piazza Acciaioli)

• Allestimento di vetrine a tema a cura del Centro Commerciale Naturale del Galluzzo

• Mostra Mercatino scambio di biciclette e accessori d’epoca

• Visite guidate alla Certosa del Galluzzo

• Percorso cittadino guidato alla scoperta delle vecchie vie del Galluzzo

Domenica 21 Maggio

• 07:00 – 08:30 -termine iscrizioni, consegna buste tecniche e pacchi gara

• ore 9:00 Partenza de La Certosina Ciclostorica da piazza Acciaioli al Galluzzo con la prestigiosa scorta del Club Moto D’Epoca Fiorentino

 Concorso il Certosino DOCG aperto a biciclette delle “botteghe di meccanici storici fiorentini”

 Per tutti i percorsi fermata con visita al museo del ciclismo "Gino Bartali" e passaggio con foto ricordo nella splendida cornice del “Piazzale Michelangelo”

• ore 12:30 – 15:00 Pasta Party

• ore 14:00 – 16:00 Conclusione manifestazione, Ringraziamenti, Saluti, Premiazioni dei Partecipanti, e del Certosino DOCG.

Per maggiori info

lacertosina.it