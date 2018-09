Alessia Scappini è il nuovo Amministratore Delegato di Alia

Decisione presa dal Consiglio a seguito delle dimissioni del Dott. Livio Giannotti

L’Assemblea dei Soci di Alia, all’unanimità dei presenti, in data odierna, ha nominato l’Ing. Alessia Scappini nuovo componente del Consiglio di Amministrazione di Alia, a seguito delle dimissioni del Dott. Livio Giannotti. Alessia Scappini è il consigliere di amministrazione che è stato indicato dai Soci alla nomina come amministratore delegato, carica attribuita dal CDA nel corso della prima seduta.

Di nomina interna, il nuovo Amministratore Delegato di Alia vanta un curriculum importante, interamente dedicato alle tematiche ambientali, in particolare alla pianificazione ed alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti, con una continuità di ricerca verso soluzioni innovative per i contesti ambientali. Ha maturato significative esperienze professionali nel settore delle public utilities, ricoprendo responsabilità di vertice in aziende di eccellenza toscane, operanti nella filiera del ciclo integrato dei rifiuti: valorizzazione della materia, recupero energetico, smaltimento e gestione di impianti di trattamento. Ha svolto inoltre numerose attività di sviluppo e gestione di progetti di finanziamento in ambito regionale, nazionale e comunitario nonché di docenza presso Istituti Universitari e centri di formazione specializzati. Fin dagli inizi dell’attività professionale ricopre incarichi di consulenza per enti pubblici e aziende private, nell’ambito della progettazione, pianificazione e sviluppo dei servizi di igiene urbana e ambientale, oltre alla progettazione e gestione di impianti per il trattamento dei rifiuti.

Nell’esprimere il ringraziamento al dott. Livio Giannotti il Presidente di Alia SpA, Paolo Regini, ha dichiarato: “Esprimo un sentito ringraziamento a nome mio e dei dipendenti di Alia al dott. Giannotti per il lavoro profuso nel percorso di fusione delle quattro aziende e nella costituzione di Alia, che è oggi una realtà efficiente, tra le prime del settore a livello nazionale, pronta ad accogliere nuove sfide. Faccio quindi i migliori auguri per un proficuo lavoro all’Ing. Alessia Scappini, nuovo Amministratore Delegato, scelto dalla Proprietà per l’impegno e la professionalità già dimostrate in Alia ed all’interno del sistema delle aziende del gruppo”.