Alberto Nencetti da Cecina alla guida dei balneari toscani

Da Cecina alla guida dei balneari toscani. L’imprenditore Alberto Nencetti è stato eletto all’unanimità come nuovo presidente di SIB Confcommercio Toscana, il sindacato che rappresenta i balneari.

Nencetti, un passato da campione di sci e manager, dal 1988 è titolare di uno dei più importanti stabilimenti balneari sulla costa tirrenica (l’Ippocampo di Cecina). Grande appassionato di sport (è anche maestro di sci, allenatore federale e istruttore nazionale), attualmente è consigliere nazionale di Sib e presidente provinciale di SIB Confcommercio Livorno.

Accanto a Nencetti siedono in consiglio per il prossimo quinquennio i colleghi Daniele Avvento (SIB Grosseto) in qualità di vicepresidente, Fabrizio Fontani (Pisa) e Luca Petrucci (Lucca-Massa Carrara). Con loro anche la past president Stefania Frandi, invitata permanente come consulente legale, ruolo che la vede impegnata da anni anche a livello nazionale, nella spinosa vicenda del rinnovo delle concessioni e nelle altre battaglie a favore della categoria.

“Un impegno, quello dei nostri balneari, che ha fatto guadagnare alla Toscana posizioni di prestigio all’interno del consiglio nazionale di Sib”, sottolinea il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni, “nella squadra capitanata dal presidente nazionale Tonino Capacchione c’è infatti la new entry del toscano Federico Pieragnoli come responsabile della segreteria nazionale, poi la riconferma di Alberto Nencetti e di Stefania Frandi, che siede anche in giunta”.

Tra le priorità del mandato di Nencetti, stimolare la politica per una legge che tuteli le attività balneari e ne migliori efficienza e competitività. “Proseguiremo quanto fatto finora, incentivando all’interno delle Confcommercio territoriali l’offerta di consulenze e servizi aggiornati alle necessità attuali degli imprenditori, come l'eventuale supporto giuridico nella questione delle concessioni, l'ottenimento delle certificazioni di qualità e altro ancora”, spiega il neoeletto Alberto Nencetti, “poi svilupperemo la sinergia con le altre realtà appartenenti a Confturismo Toscana nell'ottica del rafforzamento della voce degli imprenditori del turismo presso il legislatore regionale e nazionale”.

“Confido nel supporto dei colleghi e della struttura tecnica per continuare a rappresentare e difendere diritti e aspettative di tutti i balneari toscani, che sono orgogliosi eredi di una grande tradizione: la balneazione attrezzata italiana, che rappresenta un modello mondiale di efficienza, è nata da noi – prosegue Nencetti – in Toscana c’è un ottimo bilanciamento fra stabilimenti balneari e spiagge libere e le regole della concorrenza possono coesistere con la continuità del passato”.