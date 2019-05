Al Teatro Puccini la sedicesima replica di "Caveman"

L'uomo delle caverne ancora sul palco sabato 11 maggio. Già disponibili anche i biglietti per la 17/ma replica del prossimo 19 ottobre

Per la quinta stagione sul consueto palcoscenico del Teatro Puccini, da dove è partita la prima data nel novembre del 2014, CAVEMAN l'uomo delle caverne è interpretata da Maurizio Colombi accompagnato dalla musica dal vivo eseguita dalla Cave Band.

Il monologo più longevo nella storia di Broadway è stato scritto da Rob Becker nel 1995 ed è frutto di tre anni di studi di antropologia, preistoria, psicologia, sociologia e mitologia. Esportato in 30 paesi nel mondo è già stato visto da oltre 10 milioni di spettatori.

La versione italiana diretta da Teo Teocoli, istrione per eccellenza alla sua prima regia teatrale, e interpretata da un sorprendente Maurizio Colombi, si afferma come una delle migliori interpretazioni dalla quale hanno preso ispirazione numerose versioni estere, ed è da 4 anni in tournée in tutta Italia. Questo sguardo preistorico alla battaglia dei sessi è uno studio umoristico che affronta le dinamiche di coppia, spingendo, con forte impronta ironica, sulle incomprensioni tra uomo e donna.

