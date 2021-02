Al Saffi gara interna per Aspiranti Chef

Una selezione per "Il Miglior allievo della Toscana"

Firenze- All'Istituto Alberghiero Saffi il 26 febbraio 2021 si tenuta la selezione interna per aspiranti chef che decretato il candidato da inviare al concorso "Miglior allievo della Toscana". Questa competizione, organizzata dall'Unione Regionale Cuochi Toscani, vedrà sfidarsi gli studenti provenienti da tutti gli alberghieri della Regione.

La gara interna che si è svolta al Saffi non è stata solo una prova generale ma per i ragazzi è stata una piccola vittoria: far parte della rosa degli studenti individuati per rappresentare l'Istituto di via del Mezzetta.

Gli allievi che si sono sfidati hanno avuto l'occasione di mostrare la loro abilità e la loro creatività, preparando un piatto con ingredienti dati che ha convinto una giuria di esperti con due special guest: Marco Stabile e la Lady chef Maria Campagna.