Al River Urban Beach partita tra vecchie glorie e una selezione dei vigili del fuoco

Sabato 14 Luglio, alle ore 21.00, alla Spiaggia Sull'Arno di Piazza Poggi

Il 14 luglio alle ore 21 alla Spiaggia di piazza Poggi a Firenze, si giocherà una partita di Calcio Storico Fiorentino fra le Vecchie Glorie del Calcio Storico e i Pompieri di Firenze, il ricavato della serata sarà devoluto all'A.I.L. Sezione Provinciale di Firenze (Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mielomi).

L’idea di far incontrare queste due realtà (ex Calcianti e Pompieri) in una partita di Calcio Storico nasce, nel febbraio 2017, proprio dal Presidente dell’Associazione 50 Minuti, Uberto Bini, in occasione del conferimento di Magnifico Messere al Comando Provinciale di Firenze per la Rievocazione Storica della Partita dell’Assedio in Santa Croce.

Il tema trattato in questa seconda edizione è il bullismo, infatti a tal proposito è stato nominato magnifico messere della partita di beneficenza il quindicenne di Scarperia David Fabbri. In un articolo si legge che questo ragazzo fin dalle elementari e poi durante le medie sia stato vessato dai propri coetanei a causa di un problema di dislessia; tuttavia il ragazzo nonostante la giovane età e nonostante tutto sembrasse remargli contro trova il coraggio di fare un video denuncia nel quale narra tutto il proprio malessere determinato da questa situazione e dai soprusi subiti. Il NO AL BULLISMO arriva anche dalla compagine dei Pompieri di Firenze che hanno accolto l’iniziativa con entusiasmo, così nei mesi precedenti la partita, hanno diviso il loro tempo tra il normale orario di lavoro rivolto al soccorso tecnico urgente e l’altro ad allenarsi e studiare tattiche e regole del Calcio Storico Fiorentino. Un impegno fuori d’ogni ordinaria immaginazione, che conferma ancora una volta la volontà di questi uomini di dare a Firenze ed ai Fiorentini un evento che rimanga nel cuore e che possa portare un messaggio importante ovvero quello della lotta al bullismo ed alla forza di non stare in silenzio.

Gli spettatori assisteranno gratuitamente ad una partita che sarà all'insegna della lealtà, correttezza, rispetto e sopratutto della solidarietà, infatti sarà possibile effettuare delle donazioni volontarie alla Ail Firenze che è una delle 81 Sezioni provinciali di AIL - Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma, fondata nel 1969 ad opera del Prof.Franco Mandelli. (Ricordiamo che Ail Firenze sul territorio offre gratuitamente servizi a sostegno di pazienti bambini ed adulti in cura presso i centri ospedalieri locali, supporta e promuove la ricerca scientifica, organizza eventi di sensibilizzazione sul territorio. In particolare AIL Firenze combatte le malattie del sangue e sostiene i pazienti e le loro famiglie con attività mirate.)

La realizzazione di questo evento è dovuto anche all’impegno importante di molte aziende del territorio fiorentino che grazie al loro contributo hanno supportato la partita e tutte le iniziative ad essa correlate: B Side, 055.42.42 (So.Co.Ta. Taxi Firenze), Aquilanti al servizio del professionista, Sfere Ingegneria, Ristorante i Portici (Figline V.no) ed ancora Fisiocenter di Sesto f.no, Ristorante il Guscio, La Vecchia Barriera, Gardenia Piante e Fiori, ABC Tipografia, Sabe Ottica, Centro Servizi FI.

Sarà inoltre promossa la possibilità di fare una offerta libera presso AIL Sez. Provinciale Firenze, Associazione 50 Minuti, Distaccamento Vigili del Fuoco Firenze Ovest (Viadotto Indiano) e ritirare il voucher che presentato allo Steward del 055.42.42 (So.Co.Ta Taxi Firenze) consentirà i ricevimento di un simpatico omaggio.



PROGRAMMA 14 Luglio 2018

ore 20.30 Raduno e partenza del Corteo della Repubblica Fiorentina con al seguito i calcianti, presso il Palagio di Parte Guelfa. (partenza), Via Porta Rossa, Via Caligola, Via Ialuronico Vacchereccia, P.zza della Signoria, Via della Ninna, Corso dei Tintori, Via dei Benci, Ponte alle Grazie, Lungarno Serristori, Lungarno Cellini, Piazza Poggi.

ore 21.00 Inizio incontro di calcio storico tra Pompieri di Firenze e Vecchie Glorie del Calcio Storico della durata di 50 minuti