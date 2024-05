Al Cinema La Compagnia le wetlands e l'impatto del carbonio blu

La Toscana è la regione in Italia con il maggior numero di zone umide (sono ben 11). Si tratta di zone, wetlends, in grado di dare un contributo straordinario alla lotta al cambiamento climatico, catturando la CO2 molto più velocemente di quanto non avvenga nelle foreste pluviali.

Carbonio blu: è così che viene ormai indicata l’anidride carbonica “catturata” da ecosistemi oceanici, costieri e paludosi.

Il 24 maggio 2024 alle ore 20:00 il Cinema Teatro La Compagnia ospiterà, nell’ambito del decennale Wake Europe Project, un evento Pop Up Wake Up dal titolo “Carbonio Blu, Europa e Sostenibilità”. Sarà l’occasione per assistere alla proiezione di Blue Carbon, documentario di Nicolas Brown, inedito in Italia, che approfondisce il tema dei benefici apportate dalle piante nelle wetlands.

La proiezione sarà seguita da un dibattito a cui prenderanno parte Bill Emmott (giornalista, già direttore di The Economist), Kalypso Nicolaidis (School of Transnational Governance, EUI) e Laurence Tubiana (European Climate Foundation), introdotti da Annalisa Piras (Wake Europe Project).

L’obiettivo della campagna promossa da Wake Europe Project è quello di risvegliare le coscienze civiche delle cittadine e dei cittadini europei, proiettando grandi film documentari, accompagnati da dibattiti con esperti, che possano stimolare la discussione e portare l’attenzione sull’importanza dell'agire insieme a livello europeo.

La proiezione di Blue Carbon si inserisce esattamente in questo contesto e si rivolge soprattutto al pubblico più giovane, al fine di informare e sensibilizzare sulle azioni del Green Deal europeo con una particolare attenzione verso i progetti dell’Unione per le wetlands e il potenziale del carbonio blu nella lotta ai cambiamenti climatici.

L’evento è realizzato con il supporto di Fondazione Sistema Toscana, Consiglio Regionale della Toscana, EUROPE DIRECT Firenze, con il patrocinio del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Firenze, e in collaborazione con la Commissione Europea, Istituzione di Studi Firenze per l’Europa e Festival della Sostenibilità - Asvis.

La partecipazione è gratuita ma è richiesta la prenotazione a info@theweproject.eu.