Agosto io ci sono!: l’iniziativa di ATT e Confesercenti Firenze

Anche quest’anno l’Associazione Tumori Toscana è protagonista dell’iniziativa “AGOSTO IO CI SONO”, promossa da Confesercenti Firenze, in collaborazione con la Città Metropolitana ed il Comune di Firenze.

Confesercenti Firenze, ormai da 17 anni, fornisce un elenco dettagliato degli esercizi commerciali che restano aperti anche nel mese di Agosto, a conferma del ruolo di grande importanza rivestito dal servizio capillare e diffuso che il commercio di vicinato riesce a svolgere nel nostro territorio.

Da ormai cinque anni l’iniziativa coinvolge anche l’ATT il cui servizio di cure domiciliari oncologiche gratuite sarà garantito anche per tutto il periodo estivo.

Lo staff sanitario sarà reperibile, come sempre, 24 ore su 24, per far fronte ai bisogni dei malati di tumore e dei familiari, non solo dal punto di vista medico ma anche psicologico e morale.

Iniziative come quella di “Agosto io ci sono” servono a sottolineare il ruolo di grande importanza rivestito dal servizio capillare e diffuso che il commercio di vicinato riesce a svolgere nel nostro territorio, nonostante le difficoltà di tutti i giorni.

Sussiste dunque la necessità di stare sempre e comunque a disposizione della clientela, ma anche la necessità di compensare l’andamento non sempre lineare e positivo dell’attività, (anche per l’aumento generalizzato dei costi di gestione) nella rinuncia di molte imprese, anche per quest’anno, alla chiusura totale e/o parziale anche nel mese di Agosto.

Le adesioni sono arrivate in questi giorni e il primo elenco delle attività aderenti sarà presto consultabile, grazie alla preziosa collaborazione con Comune e Città Metropolitana di Firenze, sui siti istituzionali (e profili social) di Confesercenti Firenze della Città Metropolitana e del Comune di Firenze.

Secondo le stime Confesercenti Firenze negli ultimi 17 anni le ferie dei commercianti durante la consueta “pausa agostana” si sono di fatto più che dimezzate, passando da una media di 20 giorni a quella attuale di 4/6 giorni.

Ciò nonostante l’accentuarsi come il global warming e la conseguente difficoltà ad esercitare durante le giornate più calde alcune professioni tipiche del commercio. ( si pensi a chi esercita su area pubblica per esempio)

In ulteriore crescita, ogni anno sempre di più, il numero di attività sempre aperte, tanto da potersi ormai configurare l’esistenza di un sistema distributivo “SEMPRE APERTO” (con le eccezioni summenzionate) ormai vicino al 75% delle attività, soprattutto se comprendiamo gli esercizi di somministrazione e l’offerta che giunge dagli oltre 100 mercati rionali/settimanali della città.

Naturalmente aperto per tutto il mese di agosto anche il Mercato Centrale di San Lorenzo che da sempre riveste una grande importanza dal punto di vista dell’offerta commerciale e servizio alla clientela del quartiere.