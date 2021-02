Agnello fa il lupo poi Mignani: il Siena vince contro il Tiferno

nell'immagine tratta dalla pagina Facebook di Acn Siena, Agnello

Finale cardiopalma di 2-3. La doppietta del centrocampista e l'acuto di Mignani regalano la vittoria contro il Tiferno in rete con Dominici e Valori

SERIE D- GIRONE E — Questa non è la favola "Il lupo e l'agnello" di Esopo e Fedro. Parliamo di una partita in cui l'Agnello in questione si chiama Francesco. E' lui il protagonista assoluto del match in cui, complice l'assenza di Guidone, indossa la fascia di capitano di Acn Siena e mette dentro una doppietta importantissima. Pomeriggio da raccontare anche per Mignani, tra i migliori, che propizia l'autorete che, nel finale, chiude virtualmente il match. Il Tiferno ha il merito di non mollare mai e crederci fino alla fine: uno spirito davvero apprezzabile che regala un finale non per deboli di cuore. Alla fine, i tre punti sono di Gilardino che festeggia.

Giornata di sole a Città di Castello. Il vento rende meno mite una temperatura che fa pensare più all'inverno che alla primavera.

Gilardino vuole dare continuità alla vittoria, casalinga e infrasettimanale, contro lo Scandicci. Annuncia una formazione quasi scontata salvo poi tornare sui suoi passi: Guidone va in panchina per un mal di schiena. Orlando è il titolare.

Il Tiferno Lerchi prova a sfruttare il turno interno per avvicinare le posizioni di testa.

Inizio di primo tempo di sostanziale equilibrio. Dopo un episodio dubbio per un presunto fallo in area su Mignani, gli ospiti prendono in mano il comando delle operazioni anche se, al 27', sono i padroni di casa ad andare vicinissimi al vantaggio. Sul rovesciamento di fronte, azione velocissima di contropiede dei bianconeri con Mignani, ancora lui, che serve in profondità Agnello: nonostante l'opposizione di un difensore avversario, il tocco del capitano di giornata è vincente. Vantaggio Siena. Gli umbri tentano la reazione con Narduzzo che corre un paio di brividi. In pieno recupero, raddoppio dei toscani. Dopo un paio di rimbalzi ed un'azione insistita, la palla giunge ancora ad Agnello che insacca con un tiro al volo di pregevole fattura. 0-2 e squadre negli spogliatoi.

In apertura di seconda frazione, il Tiferno accorcia. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, mette dentro Dominici su tocco di tacco di Bartoccini. Carminati si fa male. Entra Ruggeri. Gilardino inserisce Forte, Padulano e Bani per Gibilterra, Orlando e D'Iglio. C'è da soffrire. Sul finire di tempo è Mignani che mette il turbo e propizia l'autorete che potrebbe regalare la serenità: è 1-3. Non è cosi. Il Tiferno insiste ed ottiene un giusto calcio di rigore. Valori realizza. Cinque minuti di recupero tutti da vivere in cui il Siena amministra abbastanza bene. I secondi scorrono: il Siena vince.

La notizia buona è nel rientro di Forte: non si vedeva dal 15 novembre. Positivo il suo secondo tempo. Quando ci sarà da fare la differenza servirà: come il pane. Coì come servono questi 3 punti che profumano di rinascita. Sudati quanto goduti. Oggi è bello così.

foto tratta da pagina Facebook di Acn Siena