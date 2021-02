A.Gi.Mus.: il giovane trombettista Filippo Lombardi in concerto in streaming su YouTube

Domenica 14 febbraio 2021, alle ore 11.00, dall'Auditorium Ottone Rosai, musica per l’Ospedale ai tempi del Covid-19

Proseguono i concerti a cura dell’Associazione A.Gi.Mus. Firenze con una stagione che, nel rispetto delle normative anti-covid, per il momento si svolgerà interamente online.

Domenica 14 febbraio, alle ore 11.00, in streaming sul canale YouTube di A.Gi.Mus. Firenze, si esibirà in concerto il giovane trombettista Filippo Lombardi.

Filippo è il vincitore del Premio Crescendo 2019 nella sezione fiati, il concorso internazionale di A.Gi.Mus. Firenze. Nell’ambito dello stesso concorso, si è aggiudicato anche il Premio "Crescendo al fORTissimo", il riconoscimento che grazie alla collaborazione con la Fondazione ORT - Orchestra della Toscana permette ogni anno ad uno dei vincitori di tenere alcuni concerti da solista con l’orchestra.

Nonostante la giovanissima età, Lombardi padroneggia con maestria uno strumento come la tromba, non facile per un giovane solista, e si sta affermando in numerosi concorsi in tutta Italia.

Sarà accompagnato al pianoforte da Antonio Camponogara.

Sui social di A.Gi.Mus. Firenze è già disponibile un assaggio del concerto, il “Bis alla rovescia”, in cui i due musicisti eseguono lo Scherzo dal Notturno e Scherzo di V. Peskin.

Il resto del programma prevede musiche di Mozart, Chopin, Liszt, Arban.