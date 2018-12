Aggressione e rapina allo Statuto: due episodi a distanza di poche ore

Aggressione in un Bar e rapina al Supermercato

Cala la notte ed a distanza di poche ore gli agenti tornano in zona Statuto.



Prima l'aggressione con una scacciacani avvenuta all'interno di un Bar di via Milanesi, il titolare ha cercato di difendersi ma è stato colpito ed è finito al pronto soccorso in codice giallo. Poi la rapina al Supermercato. Stavolta spunta un taglierino nel Market di via de' Lanzi.



Due ragazzi coperti dal casco integrale hanno intimato alla cassiera di consegnare l'incasso per poi fuggire a bordo di uno scooter. Uno dei due sarebbe stato fermato durante la fuga.