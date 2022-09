Aggressione ad attivisti della Lega a Marina di Carrara

Firenze, 11 settembre 2022- Ieri a Marina di Carrara un gruppo di anarchici ha aggredito dei militanti che stavano allestendo un gazebo. La quarantina di antagonisti hanno rovesciato tavolini, materiale distrutto e alcuni presenti costretti a ricorrere alle cure ospedaliere. Grazie al pronto intervento delle forze dell'ordine i violenti sono stati identificati.

Sempre un gruppo di anarchici, questa settimana, ha assalito dei militanti di Fratelli d'Italia a Milano.

"Dall'altra parte si agita lo spettro della minaccia alla democrazia se il centrodestra vincerà le elezioni, però alla fine ad essere messo a repentaglio in campagna elettorale è sempre il nostro diritto di manifestazione. Eppure questa notizia non genera indignazione e finisce soltanto in un trafiletto, piuttosto tiepido, sul Corriere della Sera. Arriveranno i messaggi di condanna dell'episodio da parte di Letta e della sinistra? Aspettiamo fiduciosi. Nel frattempo, il mio grande ringraziamento e la mia piena solidarietà va alle nostre donne e ai nostri uomini aggrediti da un manipolo di violenti che non fermeranno la nostra forza di volontà" dichiara in una nota Manfredi Potenti, deputato toscano della Lega e candidato unitario del centrodestra al Senato nel collegio Pisa-Livorno-Viareggio.

"Esprimiamo solidarietà alla Lega che è stata vittima di una gravissima aggressione. Auguriamo una pronta guarigione alle persone rimaste ferite. Atti del genere devono essere condannati da tutti, soprattutto in vista d'imminenti elezioni democratiche. Purtroppo, assistiamo ancora troppo spesso ad atteggiamenti troppo blandi nei confronti dei violenti di quella parte politica. Ci chiediamo cosa stia facendo il Viminale per garantire la sicurezza durante questa campagna elettorale". Lo dichiara il gruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale toscano (il capogruppo Francesco Torselli, Vittorio Fantozzi, Diego Petrucci, Alessandro Capecchi e Gabriele Veneri).

"Massima solidarietà agli amici della Lega. La politica è impegno e dedizione, sacrificio e studio. Politica e violenza non potranno mai camminare nella stessa direzione" afferma la candidata di Forza Italia, Deborah Bergamini.