Aggrediti da croceristi a colpi d'ombrello

Incredibile in via Faenza: cause in corso di accertamento da parte dei vigili. Identificati due turisti americani

Un'aggressione a colpi di ombrello. È quanto è accaduto oggi in via Faenza all’altezza di piazza Madonna degli Aldobrandini. Protagonisti alcuni turisti stranieri che, per cause da accertare, hanno iniziato a colpire con un ombrello due persone che si trovavano in strada.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dell’Autoreparto della Polizia Municipale che hanno fermato e identificato gli aggressori, due croceristi statunitensi. Gli aggrediti si sono riservati di presentare querela per lesioni.