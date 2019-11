Aggredisce col coltello coppia e cane: fermato per tentato omicidio

E' successo stamani poco prima delle 8 in viale Aleardi, zona piazza Tasso: la donna e il cane sono stati feriti in modo grave. L'accoltellatore catturato dalle forze dell'ordine grazie a un testimone

Ha aggredito con il coltello una coppia a passeggio con il cane, ferendo gravemente la donna e l'animale, meno gravemente l'uomo che comunque ne avrà per qualche giorno, poi è fuggito ma grazie a un testimone è stato presto rintracciato dalle forze dell'ordine e fermato per tentato omicidio. Protagonista un uomo di 54 anni, stamani poco prima delle 8 in viale Aleardi, in zona piazza Tasso.

L'allarme è stato lanciato dalla Polizia, a rintracciare l'uomo in piazza Tasso sono stati i Carabinieri.

Pare che i tre si conoscessero. La donna dopo il ferimento si è rifugiata in un bar della zona prima di essere trasferita all'ospedale di Torregalli ed essere sottoposta a intervento chirurgico.