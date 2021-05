Affratellamento, riapertura con Elena Giannarelli

Venerdì 7 maggio 2021 alle ore 17:30, Elena Giannarelli torna dal vivo all’Affratellamento, in via Giampaolo Orsini, 73 (Firenze) dopo molto tempo. Si tiene l’incontro – ingresso gratuito – sul tramonto dell’ultimo Granduca della Toscana, Leopoldo II, detto il “Canapone”.

Dopo una lunghissima chiusura totale, riprende l’attività con il pubblico di spettatori in teatro (con capienza ridotta, come previsto dalla normativa e in sicurezza) e con prenotazione obbligatoria. Sarà così possibile assistere al prossimo appuntamento del ciclo di incontri-conferenze di Elena Giannarelli “Firenze: Storia, storie e strade” del Circolo Teatro Affratellamento, con il Patrocinio del Comune di Firenze.

La professoressa Giannarelli porta il pubblico in una Firenze inconsueta, per riscoprire l’ultimo Granduca in Toscana: Leopoldo II, la sua figura e gli eventi che accompagnano la sua uscita di scena.

Una Firenze tutta da riscoprire anche al di là delle “grandi bellezze”, per lo spessore storico e urbano di storie, aneddoti, casi curiosi, luoghi significativi o percorsi della memoria apparentemente marginali. Da riscoprire come luogo denso di vissuto, secondo molte vite passate, dimensioni e punti di veduta…

Tutti i contenuti realizzati in video, restano su internet… sul sito, sui social e sul canale YouTube del Teatro Affratellamento.

DATA: VENERDI 07 MAGGIO 2021 • h 17:30

• IN TEATRO con prenotazione obbligatoria a: prenotazioni@affratellamento.it