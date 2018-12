Aeroporto di Firenze: Nardella e Toccafondi a Brozzi, Peretola e Quaracchi

Se il 29 gennaio non ci sarà il via libera"Sarà chiaro che il problema per il ministro Toninelli e il M5S è un altro e cioè come far male a Firenze e ai fiorentini"

Il deputato Gabriele Toccafondi spiega il senso dell'iniziativa che assieme al sindaco di Firenze Dario Nardella ha organizzato questa mattina nel giardino di San Piero a Quaracchi: “Fare la nuova pista e chiudere l'attuale è una scelta strategica per consentire a Firenze e alla Toscana di avere un futuro economico, sociale e ambientale. In particolare significa far vivere e non più sopravvivere circa 20mila persone che ogni giorno sono costrette a sopportare l'inquinamento acustico rappresentato dagli aerei in decollo e in atterraggio su Peretola”.



“Questi cittadini fiorentini – continua Toccafondi – hanno diritto e pari dignità nei confronti di qualsiasi altro cittadino. Non sono persone di Serie B. Questo sarà possibile solo nel momento in cui verrà inaugurata la nuova pista e chiusa quella attuale. A M5S e Lega chiediamo meno teoria e più realismo – aggiunge il deputato fiorentino – e per questo li invitiamo a farsi una passeggiata in queste zone così da capire bene cosa significhi vivere con gli aerei sopra la testa tutto il giorno e rendersi conto che l'unica soluzione per rendere la vita vivibile di queste famiglie è chiudere l'attuale pista e quindi farne una nuova. Cioè non ostacolare quello che è già stato approvato e finanziato dai governi precedenti. Non è giusto continuare a punire queste persone perché si vuole punire Firenze e la sua giunta. E' ora di smetterla con l'ostruzionismo palese e nascosto contro Firenze di chi ci governa perché anche i cittadini di Brozzi, Peretola e Quaracchi hanno diritto a una vita dignitosa”.



“In 5 anni di governo – spiega Toccafondi - noi abbiamo fatto tutto quelle che doveva essere fatto: il piano urbanistico, la valutazione di impatto ambientale e infine il piano nazionale degli aeroporti che riconosce al sistema Pisa-Firenze il ruolo di struttura centrale fra gli scali di valenza strategica a livello nazionale. C'è già tutto! C'è la società unica di gestione Pisa-Firenze e ci sono anche le risorse sia pubbliche sia private. Manca solo l'ultima firma quella della conferenza dei servizi. Il 7 dicembre hanno rinviato al 29 gennaio prossimo perché si devono controllare tre orti e un laghetto.

E' quindi lecito aspettarsi che il 29 gennaio ci sia finalmente il definitivo via libera. Altrimenti sarà chiaro che il problema per il ministro Toninelli e il M5S è un altro e cioè come far male a Firenze e ai fiorentini. A cominciare da queste famiglie che per andare a scuola, al lavoro o per stendere i panni devono avere in mano l'orario degli arrivi e delle partenze degli aerei. Non è giusto né possibile costringerli ancora a questa vita” conclude Toccafondi.



“Il nostro problema è avere sulle nostre teste decine e decine di sorvoli tutti i giorni, dalle 6 di mattina fino alle 23. Il problema è destinato ad aumentare dal momento che anche i sorvoli sono in costante crescita ogni anno del 5-10%”, spiega Paolo Gambaro amministratore del gruppo Facebook (3.500 aderenti) “Viva la Nuova Pista di Peretola”.

“I cittadini non riescono a vivere una vita normale come in altre parti di Firenze e della Toscana - spiega Gambaro - . Perché chi abita nei pressi dello scalo fiorentino lungo la retta di decollo-atterraggio in pratica non può ascoltare né la radio, né la tv o fare una telefonata tanto alto è il livello del rumore. Anche nelle scuole registriamo gli stessi problemi con gli insegnanti costretti a interrompere la lezione al passaggio di ogni aereo. Noi chiediamo la nuova pista parallela all'autostrada perché le isofoniche del rumore massimo che è 65 decibel per le zone abitate ricadrebbero in zone in cui non ci vive nessuno liberando le nostre teste dal sorvolo continuo degli aerei. Per chi amministra la Cosa Pubblica quindi è un dovere trovare la soluzione meno impattante su tutto l'ambiente in cui va ovviamente ricompresa anche la zona di Brozzi, Peretola e Quaracchi” conclude Gambaro.