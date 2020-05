Aeroporto di Firenze: al via nuovo volo per Bari

Operato da Air Dolomiti, sarà attivo dal 19 giugno

Air Dolomiti, Compagnia aerea italiana del Gruppo Lufthansa, annuncia un nuovo collegamento domestico con partenza dall’aeroporto di Firenze e arrivo a Bari a partire dal 19 giugno.

Questa destinazione si aggiunge ai voli domestici già annunciati da Firenze per Catania, Palermo e Cagliari: un altro importante aeroporto italiano sarà dunque facilmente raggiungibile dalla Toscana con quattro frequenze settimanali.

Il volo sarà operativo il lunedì, giovedì, venerdì e domenica con i seguenti orari: partenza da Firenze alle ore 11:55 con arrivo a Bari alle 13:10 e ripartenza dall’aeroporto pugliese alle 13:50 con arrivo in Toscana alle 15:05.

Per questo volo la Compagnia propone tariffe 99 € one way (da 178 € andata e ritorno) tasse e supplementi inclusi. In fase di prenotazione sarà possibile bloccare la tariffa (opzione valida solo tramite sito internet www.airdolomiti.it) ed effettuare il pagamento in un momento successivo alla prenotazione, entro i sette giorni dalla data di partenza del volo.

Oltre a questo, per le prenotazioni effettuate sul sito, sarà possibile modificare la data di partenza senza supplementi o cancellare gratuitamente la prenotazione, ricevendo il rimborso dell’intero costo del biglietto entro sette giorni dalla data di partenza del volo.

Tali agevolazioni permetteranno ai passeggeri di organizzare il proprio viaggio con il massimo della flessibilità anche in situazioni di incertezza e costante evoluzione come l’attuale.

“Siamo lieti di poter offrire voli che permettano di ristabilire nuovi collegamenti con la Puglia, località italiana che da sempre è una delle mete ambite per le vacanze estive: speriamo in questo modo di dare un contributo alla ripresa del turismo nell’interesse di tutti gli operatori del settore e di aiutare i nostri connazionali a spostarsi in sicurezza. Air Dolomiti è una realtà molto dinamica e creativa e questo, unitamente alla forte collaborazione con gli aeroporti, ci permette di essere estremamente flessibili e dunque snelli nelle operazioni di ripartenza.” Afferma Joerg Eberhart, Presidente & CEO di Air Dolomiti.

“Il collegamento aereo con Firenze – dichiara Tiziano Onesti, presidente di Aeroporti di Puglia, - è per tutti molto strategico perché rappresenta il segno tangibile della ripartenza del traffico domestico dopo la dura fase dell’emergenza COVID-19; una ripartenza sicuramente graduale che ci vede ancora di più impegnati in una relazione importante con tante compagnie aeree e altri stakeholder. L’avvio di questa nuova tratta vuole alimentare soprattutto il traffico “incoming” con sicuri benefici sulla filiera turistica della Puglia, che ha saputo far fronte all’emergenza in modo lucido e consapevole tanto da essere considerata una terra fortemente attrattiva anche in presenza di allarme sanitario. Senza dubbio, una opportunità per queste due grandi città non solo a forte vocazione turistica, ma anche e soprattutto con un importante retaggio storico culturale”.

“Siamo molto lieti di dare l’annuncio del lancio del volo tra Firenze e Bari.” – dichiara Marco Carrai, Presidente di Toscana Aeroporti – “Desidero personalmente ringraziare Joerg Eberhart, Amministratore delegato di Air Dolomiti, che ha creduto nel progetto di sperimentazione di controlli sanitari di Toscana Aeroporti e ha permesso di riaprire l’aeroporto e i voli. Un ringraziamento anche ad Aeroporti di Puglia con cui abbiamo condiviso la sperimentazione fin dall’inizio con un memorandum of understanding di collaborazione. Questo è un altro punto fondamentale per la ripartenza di Toscana Aeroporti e per l’intero territorio toscano”.