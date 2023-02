Aeroporto: continuano i sorvoli sulla periferia di Firenze

Il nuovo anno trascorrerà tra riavvio e rifacimento di procedure, dopo il dibattito pubblico sulla proposta di nuovo masterplan e sulla questione aeroportuale fiorentina e toscana. Intanto la realtà dello scalo oscilla tra la rapida ripresa del traffico ai livelli pre pandemia e problemi operativi e di impatti sui cittadini destinati per ora a permanere, a causa degli stop e dei ritardi posti all’attuazione dei progetti di adeguameno infrastruturale (pista, piazzali, terminal). Realtà che evidenzia ogni giorno di più la gravità dei grovigli politici generatisi negli anni scorsi e l'urgenza di riavviare gli iter del masterplan per arrivare alla fase dei cantieri.

Sabato 4 febbraio 2023, il sindaco di Firenze Nardella ha consegnato le chiavi della città al magnate argentino di Toscana Aeroporti e, nella stessa occasione, ha denunciato la grave situazione dei residenti di Peretola - Brozzi - Quaracchi - Le Piagge, promettendo di risolvere i problemi di quei cittadini con la costruzione della nuova pista.

Intanto i voli sono aumentati, mentre il progetto è stato bocciato dal TAR e dal Consiglio di Stato.

"Vogliamo denunciare come, nel corso degli anni le condizioni di vita di noi sorvolati siano divenute insostenibili a causa dell’inquinamento acustico e atmosferico procurati dall’attuale Aeroporto di Peretola e con gravi ripercussioni psicologiche inaccettabili in termini di dignità umana -denuncia il Comitato Sorvolati di Peretola - Brozzi - Quaracchi - Le Piagge- Si evidenzia che nell’agglomerato urbano sono presenti diversi plessi di un comprensorio scolastico, sottoposti a continue e reiterate interruzioni delle attività in corrispondenza dei rasenti voli diurni, con conseguenze che ledono i diritti dei minori.

Negli anni sono state rivolte numerose richieste di controlli sulla legittimità dell’attuale aeroporto, ma nessuno ha risposto. La salute dei Cittadini dovrebbe essere d’interesse del Sindaco e non ci risulta alcun monitoraggio sulle conseguenze di un aeroporto dentro la città".