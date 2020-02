Aeroporto, Cna preoccupata: "Danno economico e occupazionale"

Cioni dopo la bocciatura del ricorso di Toscana Aeroporti: "Rallentare ancora una volta un progetto che si avvita su stesso da decenni non è certo quello che serve alle imprese". Dardano (Lista Nardella): "Studieremo le carte e andremo avanti"

“Siamo francamente preoccupati per la bocciatura del ricorso di Toscana Aeroporti da parte del Consiglio di Stato. Certo il no riguarda la Via, non il progetto, ma rallentare ancora una volta un progetto che si avvita su stesso da decenni non è certo quello che serve alle imprese". Così Giacomo Cioni, presidente di CNA Firenze, dopo la bocciatura del ricorso di Toscana Aeroporti da parte del Consiglio di Stato.

"Dentro le nostre realtà imprenditoriali, piccole e meno piccole - riprende Cioni - abbiamo elaborato piani di investimento che comprendono il nuovo Peretola: se questo mancherà, saranno spazzati via tutti i progetti e gli investimenti fatti dagli imprenditori toscani nei loro piani di sviluppo e, con essi, crescita economica e occupazionale. Un ritardo, che sommato allo storico e ad analoghi progetti di opere che sembrano sempre sul punto di realizzarsi, ma rimangono ad oggi in una situazione di stallo, fa del nostro territorio un’area che disincentiva investimenti italiani e stranieri. La nuova pista è dunque imprescindibile: la parola d’ordine è andare avanti”.

Continuano anche gli interventi politici. “Il potenziamento dello scalo di Peretola è un’opera cruciale per Firenze ma anche per l’intera regione e il suo sistema aeroportuale. Come ha giustamente osservato il sindaco, la sentenza del Consiglio di Stato riguarda la procedura di Via non il progetto della nuova pista. Le carte andranno analizzate a fondo ovviamente ma è fondamentale andare avanti. Una città innovativa e al passo coi tempi, una città europea come la nostra, deve poter guardare al futuro con un aeroporto moderno e concorrenziale”, commenta Mimma Dardano, capogruppo lista Nardella a Palazzo Vecchio.