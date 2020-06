Acqua Village riapre a luglio

I parchi acquatici di Cecina e Follonica apriranno nel rispetto dei protocolli anti-contagio

La stagione 2020 di Acqua Village è confermata: a luglio i parchi acquatici accoglieranno nuovamente gli ospiti. Mercoledì 27 maggio la Regione Toscana ha pubblicato l’ordinanza numero 60 che – tra l'altro – contiene anche il protocollo anti-contagio da Covid 19 relativo ai parchi acquatici. E le linee guida regionali e nazionali hanno permesso alla proprietà di Acqua Village di valutare ogni aspetto e decidere così l’apertura per la stagione estiva 2020. Sarà un’estate diversa ma non per questo mancheranno momenti di divertimento e relax tra le piscine e le attrazioni dei parchi acquatici.

«Abbiamo dovuto attendere il protocollo della Regione Toscana – spiega il proprietario di Acqua Village Marcello Padroni – per verificare se c’erano tutte le condizioni per aprire i nostri due parchi acquatici. Valutando ogni aspetto abbiamo deciso di essere presenti anche in questa nuova modalità. Siamo in grado di rispettare le norme anti-contagio attraverso alcune modifiche all’organizzazione».

Il numero degli accessi giornalieri sarà contingentato per evitare possibili assembramenti. A breve sul nostro sito saranno ufficializzati tutti i dettagli e il nuovo regolamento per tutelare la salute dei nostri ospiti e dei nostri dipendenti.

«Ci impegneremo – continua Padroni – per dare ai nostri clienti ore di divertimento in totale sicurezza: fondamentale sarà la loro collaborazione affinché lo staff possa svolgere al meglio i propri compiti. Voglio ringraziare il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, e gli assessori regionali Stefano Ciuoffo e Vittorio Bugli con i quali ci siamo confrontati costantemente negli ultimi giorni per elaborare il protocollo. È stato un periodo indiscutibilmente complesso, ma adesso abbiamo la certezza che anche nel 2020 Acqua Village ci sarà».

Sono aperte le candidature per i posti di lavoro ancora liberi nei parchi acquatici di Cecina e Follonica: per presentare la propria domanda è a disposizione la sezione “Lavora con noi” sul sito di Acqua Village.