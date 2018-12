Acqua, rottura e perdita a Firenze: viale Guidoni chiuso in uscita città

Ha ceduto una tubatura del diametro di 30 centimetri provocando una abbondante fuoriuscita di acqua

Dall'ora di pranzo viale Guidoni in uscita città è chiuso all'altezza del Mercato Ortofrutticolo a causa di una rottura di una tubazione dell'acquedotto.

I tecnici di Publiacqua stimano la durata dei lavori in 3-4 giorni



"Già questa mattina i tecnici di Publiacqua, insieme alla Polizia Municipale, si sono recati sul posto per verificare il tipo di guasto e definire le modalità di intervento. I lavori sono iniziati dopo le 13.30 con la chiusura della direttrice verso l'autostrada. La circolazione viene deviata sul controviale oppure indirizzata su itinerari alternativi come via dell'Olmatello-via Palach-viale XI Agosto oppure via Carlo del Prete-via Allende" ricorda l'assessore Stefano Giorgetti.