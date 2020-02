Acqua del Terzolle ghiacciata in strada: chiusa via del Molino

Divieto di transito per la presenza di ghiaccio, la prossima settimana i lavori

Da questa mattina è chiusa via del Molino tra via delle Masse e via del Terzollina per la presenza di ghiaccio in carreggiata. Si tratta di un problema il guado del Terzolle; di norma il letto del fiume passa sotto la strada attraverso alcuni tubi che però al momento risultano ostruiti. Di conseguenza l’acqua dal Terzolle arriva in strada e, con il transito dei veicoli, finisce per coprire la carreggiata.

Stamani per le basse temperature si sono formate lastre di ghiaccio con pericolo per i mezzi da cui la decisione degli uffici di chiudere al transito quel tratto di via del Molino. Dalla prossima settimana, condizioni meteo permettendo, saranno effettuati i lavori congiunti Comune-Consorzio di Bonifica per il superamento della criticità.