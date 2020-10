Acqua a Sorgane e Ponte a Ema, problemi stamani

Guasto elettrico su un impianto. La fine dell’intervento di riparazione è prevista tra l’ora di pranzo ed il primissimo pomeriggio

Publiacqua informa i cittadini del Comune di Firenze che i problemi che si stanno registrando in zona Ponte a Ema, Sorgane e limitrofe sono causati da un guasto elettrico su un impianto. I tecnici sono al lavoro per effettuare manovre sulla rete che consentano di ripristinare il normale servizio ed in contemporanea per effettuare la riparazione all’impianto.

La fine dell’intervento di riparazione è prevista tra l’ora di pranzo ed il primissimo pomeriggio.

Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo guasto sta creando loro.