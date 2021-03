​Acn Siena: “Discesa all’inferno” e ritorno. 3-3 contro la Flaminia

Nel primo tempo Sirbu e Cruz. Nella ripresa, rigore realizzato da Cruz . Poi doppietta di Guidone e rete di Haruna

SERIE D - GIRONE E — “Discesa all’inferno” film del 1986 di Francis Girod con un ritorno. E’ quello del Siena che vede i fantasmi di un recente passato. Da 0-3 a 3-3. Agnello e soci scendono all’Inferno e poi risalgono. Grande rimonta bianconera che, grazie a due reti di Guidone (il capitano è a quota 11 in campionato), e all’acuto di Haruna guadagnano un punto d’oro alla luce dell'andamento della contesa. Diciamolo subito: non un match ben giocato dai ragazzi di Gilardino che hanno avuto, comunque, il merito di crederci fino alla fine. Decisivo l’ingresso di Guberti che ha alzato il tasso tecnico.

Si gioca con il sole al Franchi. La Flaminia arriva a Siena con l’uomo nuovo in panchina: è Rambaudi ala destra di un grande Foggia. La prima maglia a scacchi accompagna l’ingresso sul rettangolo verde dei padroni di casa: esordio di Guarino in difesa. Gioca Ilari con Mignani in panchina. E’ 4-3-3

Primo tempo da film horror. Non succede nulla per 28 minuti poi Gibilterra, da buonissima posizione, non apre abbastanza il piatto a giro. Ghiotta occasione: para il portiere. Sul rovesciamento di fronte, doccia fredda per i padroni di casa: bravissimo Sirbu, da destra, a trovare, di collo pieno, un diagonale che non perdona Narduzzo. Vantaggio Flaminia. Mentre si attende la reazione bianconera, arriva il bis. Errore sul disimpegno difensivo di Guarino che tergiversa e si fa rubare palla da Cruz. L’attaccante è bravo e cinico a mettere dentro il raddoppio. La frazione si chiude con un paio di occasioni per Guidone e compagni: l’ultima, proprio allo scadere del recupero, clamorosa con Guarino che, solo davanti al giovanissimo Grussu, mette alle stelle.

Gilardino corre ai ripari. Dentro Padulano e Guberti. Fuori Gibilterra e D’Iglio. Al 3’ possibile svolta del match: Sirbu commette fallo proprio su Guberti. Secondo giallo e Flaminia in 10 con Rambaudi che sceglie un 4-4-1. E’ un pomeriggio cupo per il Siena: al 6’ azione veloce ospite, tocco di mano in area di Sare: è rigore. Cruz sul dischetto: Narduzzo respinge ma , sulla ribattuta, lo stesso Cruz è lesto per il 0-3. Dalla panchina si alzano Haruna e Mignani: vanno sotto la doccia Ilari e Orlando . Al 28’ ci pensa Guidone a dare la scossa: punizione di Guberti testa del capitano . E’ 1-3. Due minuti dopo annullata la rete a Padulano per fuorigioco che sembra esserci. La partita si infiamma: su angolo, stacca Haruna e punisce un’uscita avventata di Gruss. E’ 2-3 match riaperto. Al 38’ rimonta completata. Guidone fa 11 in campionato: taglio di Bani, Martina crossa al centro per il capitano che mette dentro. Gilardino prova a vincerla con Guarino attaccante. Nulla da fare. Finisce così.