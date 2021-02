Acn Siena: con la testa di Guidone è vittoria sofferta

La rete del capitano regala 3 punti che rompono un tabù. Nel finale Scandicci vicino al pari

​SERIE D GIRONE E – IL POSTICIPO — Tre punti determinanti che fanno classifica ma, soprattutto, morale. Era troppo importante vincere questa sera. Il Siena ci riesce con una prestazione non brillante ma concreta in cui guadagna il bottino pieno. Soffre tremendamente nel finale ma tiene. Regge la rete decisiva, nel primo tempo, di capitan Guidone.

Ma riavvolgiamo il nastro e proviamo a raccontarlo questo match.

Posticipo di lusso per il girone E. Con una temperatura quasi primaverile, il Siena ospita uno Scandicci in cerca di punti salvezza. I bianconeri, ancora per l’occasione in un vivace rosso, sono chiamati a invertire la rotta dopo un bilancio non troppo edificante: 1 punto in 2 partire dopo il rientro in panchina di mister Gilardino. L’allenatore deve fare di necessità virtù: con Ilari squalificato, scelta obbligata è il 2002 Mignani. E’ lui ad affiancare Guidone in attacco. Per il resto, l’unica novità è D’Iglio dal primo minuto.

Dopo un inizio di marca ospite con un parata a terra di Narduzzo e l’uscita, per infortunio, di Crocchianti (dentro Haruna) è solo Siena. I ragazzi di Gilardino crescono minuto dopo minuto: prima un tiro sull’esterno della rete di Mignani e poi una doppia ghiotta occasione per Sare. Il vantaggio arriva, al minuto 32’, a coronamento di una pressione di circa 20 minuti. Agnello propone per Guidone che di testa è chirurgico: 1-0. Il capitano corre, per festeggiare, verso la panchina: grande abbraccio con il mister. Non succede molto altro. La frazione si chiude così.

Inizio di secondo tempo privo di emozioni. Al 23’ primo sussulto con Viola che colpisce, tutto solo, di testa: palla alta. Gli ospiti esercitano una certa pressione: i padroni di casa appaiono un po’ in affanno. Gilardino corre ai ripari: dentro Bani e Orlando per D’Iglio e Guidone. Al 43’ il Siena rischia grossissimo. Prima la parata bellissima di Narduzzo e poi salvataggio sulla linea di Agnello. Non ci sono altri sussulti.

Il Siena vince soffrendo. Vince ma, forse, non convince. Ma oggi le parole contano poco. 3 punti valgono oro.

nella foto tratta da pagina Facebook di Acn Siena, Guidone oggi in gol