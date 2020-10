Acli toscane, congresso a Firenze: atteso anche Giani

Al via domani, al Fuligno. Il presidente Martelli “Costruiamo insieme un modello di solidarietà toscano”

Firenze, 9 ottobre 2020 - Le Acli toscane si riuniscono. Il XV congresso regionale Acli si svolgerà domani a Firenze, al Fuligno, in via Faenza 48, dalle 9. L'appuntamento, dal titolo “Viviamo il presente costruiamo il domani”, conclude un percorso partecipativo (interrotto dal lockdown) che ha visto i 27.000 soci Acli della Toscana confrontarsi prima nei congressi nei circa 200 circoli dislocati in tutta la regione, per poi incontrarsi nell'ultimo mese in quelli provinciali.

“Vogliamo dare il nostro contributo per costruire un modello di solidarietà toscano - commenta il presidente regionale uscente Giacomo Martelli - Occorre ripartire da lavoro e solidarietà: due sostantivi che in Toscana abbiamo spesso saputo coniugare e attuare”.

All'ordine del giorno del congresso, che si svolgerà in presenza nel rispetto delle normative anti-Covid, ci sono le tutele dei lavoratori con particolare attenzione al mondo dei giovani, le politiche di welfare e del lavoro, quelle ambientali e di sviluppo sostenibile, la parità di genere, le politiche migratorie e di integrazione. Verranno affrontati inoltre i temi della formazione dei nuovi dirigenti e della collaborazione e sinergia tra i diversi servizi delle Acli.

All'incontro è atteso anche il neo governatore della Toscana Eugenio Giani.