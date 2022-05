Achille Lauro a Prato domenica 4 settembre

Grazie alla storica collaborazione fra Leg Live Emotion Group e Fonderia Cultart, domenica 4 settembre Achille Lauro l'artista più glam del momento calcherà il palco del festival Settembre |Prato è Spettacolo.

Ad oggi questo il programma del Festival: Gemitaiz, il 27 agosto che apre l'edizione 2022, Wolfmother/Hardcoresuperstar il 29 agosto, Valerio Ludini martedì 30 agosto (data unica in Toscana), i Bastille il 31 agosto, James Morrison+ Natalie Imbruglia il 1 settembre eSangiovanni il 2 settembre, (data in collaborazione con Live Emotion Group ) , “Deejay Time – AdvenTour” con i dj Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso il 3 settembre.

Lauro porterà in scena uno show tutto nuovo, dagli arrangiamenti ai costumi declinato addirittura in due inedite versioni: in alcuni appuntamenti, fra i quali quello di Prato, sarà accompagnato dall' Electric Orchestra, mentre in altri il pubblico potrà vederlo in un'altra veste scoprendo la versione rock band con la sua formazione originale.L’Artista porterà sul palco, tra gli altri, Stripper, la canzone con cui ha partecipato all’Eurovision Song Contest 2022, e i brani contenuti in LAURO - ACHILLE IDOL SUPERSTAR, nuova edizione dell’album LAURO uscita l’11 febbraio. L’opera include 7 nuove bonus track, rappresentando una naturale prosecuzione evolutiva del percorso fatto con il precedente album 1969. Tra queste è inclusa, Domenica, il brano con cui Achille Lauro ha gareggiato al 72° Festival di Sanremo, stupendo il pubblico con la sua performance iconica.