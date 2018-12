Abuso di alcol: controlli nei minimarket, attività sospese

Gestori sorpresi a vendere alcolici oltre l’orario consentito

Sono stati sorpresi a vendere alcolici dopo le 21 e per questo dovranno rimanere chiusi. Si tratta di sette minimarket del centro storico, oggetto nelle settimane scorse di controlli da parte della Polizia Municipale.



Gli agenti del Reparto Amministrativo ieri hanno notificato ai gestori i provvedimenti di sospensione dell’attività. Si tratta di minimarket in via dei Serragli (due giorni), via Palazzuolo (5 giorni), via della Scala (5 giorni), Borgo Ognissanti (7 giorni), via Fiesolana (7 giorni), via de’ Benci (7 giorni), via Verdi (7 giorni). Le attività dovranno restare chiuse anche durante le ore diurne.