Abusivo vendeva vecchie macchine da cucire: 5mila euro di multa

Controlli della Polizia Municipale al mercato di piazza Puccini

Continuano i controlli della Polizia Municipale nei mercati rionali. Stamani gli agenti del Reparto Amministrativo si sono recati in piazza Puccini dove hanno trovato un venditore abusivo italiano che offriva ai passanti vecchie macchine da cucire (tre) e ricambi (circa 150). La merce è sequestrata e per l'uomo è scattata una sanzione da 5.000 euro per violazione della legge regionale sul commercio. G

li agenti hanno trovato due banchi regolari ma che avevano occupato più spazio rispetto a quanto previsto dalla concessione (uno addirittura oltre ai suoi 30 metri quadrati autorizzati si era allargato per altri 42 metri quadrati). I due ambulanti sono stati multati con una sanzione da 500 euro.