Galluzzo: abete colpito da un fulmine in piazza Acciaioli

L'ultimo temporale ha fatto una vittima: gravissimo il danno subìto dall'alta pianta che molto probabilmente dovrà essere tagliata. Intervento di Polizia municipale e Vigili del Fuoco

FOTOGRAFIE. L'ultimo forte temporale di inizio settimana ha fatto una vittima al Galluzzo: è un vecchio, elegante abete argentato colpito in pieno da un fulmine in piazza Acciaioli, il cuore del paese. Vigili urbani, operai del Comune e vigili del Fuoco si sono recati sul posto e hanno constatato il gravissimo danno subito lunedì scorso dall'albero che molto probabilmente sarà tagliato nei prossimi giorni. Intanto è stata tolta la parte più alta, divenuta in breve secca dopo il tremendo impatto con quella eccezionale scarica elettrica. Come si può vedere dalla foto in basso al centro, era un abete molto alto.