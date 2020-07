Abbazia di Vallombrosa, nuovo libro

“La memoria del chiostro” di Francesco Salvestrini sarà presentato il 17 luglio

REGGELLO – Un appuntamento per parlare di uno dei luoghi più suggestivi del territorio reggellese: il chiostro dell’Abbazia di Vallombrosa. Sarà presentato venerdì 17 luglio alle 18, proprio nella celebre abbazia, il libro dal titolo “La memoria del chiostro” studi di storia e cultura monastica in ricordo di Padre Pierdamiano Sportorno O.S.B. a cura di Francesco Salvestrini. L’iniziativa è organizzata dall’Istituto per la valorizzazione delle Abbazia Storiche della Toscana (di cui il comune di Reggello è socio dal 2016), Congregatio Vallis Umbrosae Ordinis Sancti Benedicti, Università di Firenze, Consiglio Regionale della Toscana, Fondazione CR Firenze e Comune di Reggello.

Saranno presenti e porteranno il loro saluto: il Presidente del Consiglio Regionale della Toscana Eugenio Giani, il Sindaco di Reggello Cristiano Benucci, Monsignor Mario Meini Vescovo di Fiesole, Paolo Tiezzi Maestri presidente dell’Istituto valorizzazione abbazie Toscana. Interverranno Padre Giuseppe Casetta Abate Generale della Congregazione Vallombrosana, Don Alessandro Andreini incaricato Cultura della Conferenza Episcopale Toscana, Don Mario Sodi incaricato cultura Diocesi di Montepulciano, Chiusi, Pienza e, naturalmente, Franco Salvestrini curatore del volume.

"È davvero importante per tutto il nostro territorio – afferma l’Assessore alla Cultura Adele Bartolini - ripartire con un'iniziativa di così grande spessore culturale."