A1: traffico deviato a Calenzano questo pomeriggio

A causa di un pullman, senza passeggeri a bordo, andato in fiamme

Poco prima delle 18:00, sull'autostrada A1 Milano-Napoli è stato riaperto il tratto compreso tra Calenzano e il bivio con la A1 Direttissima in direzione di Bologna precedentemente chiuso a causa di un pullman, senza passeggeri a bordo, andato in fiamme all'altezza del km 271.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

In corrispondenza del luogo dell'evento, il traffico ha transita su una corsia e si sono registrati sino a 8 km. di coda mentre 4 km di coda si sono prodotti in corrispondenza della stazione di Calenzano per l'uscita obbligatoria poi rimossa.