A1: stazione di Monte San Savino chiusa per una notte

In entrata verso Firenze dalle 22 di lunedì 8 alle 6 di martedì 9 marzo. Nelle stesse ore sull'A11 saranno chiuse le rampe esterne di uscita e di entrata della stazione di Prato ovest

Roma, 5 marzo 2021 - Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di lunedì 8 alle 6:00 di martedì 9 marzo, sarà chiusa la stazione di Monte San Savino, in entrata verso Firenze.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Arezzo.

Inoltre sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire la posa in opera di nuove barriere di sicurezza e per lavori di riqualifica del cavalcavia di svincolo, dalle 21:00 di lunedì 8 alle 6:00 di martedì 9 marzo, saranno chiuse le rampe esterne di uscita e di entrata della stazione di Prato ovest, con le seguenti modalità:

-sarà chiusa la rampa esterna di uscita della stazione di Prato ovest, verso Pistoia.

In alternativa, dopo l' uscita alla stazione di Prato ovest, procedere verso Prato e, alla prima rotatoria, seguire le indicazioni per Pistoia;

-sarà chiusa la rampa esterna di entrata della stazione di Prato ovest, per chi proviene da Prato.

In alternativa, chi proviene da Prato ed è diretto all’entrata della stazione di Prato ovest, dovrà procedere in direzione di Pistoia e, alla prima rotatoria, seguire le indicazioni per la stazione di Prato ovest.



