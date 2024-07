A1 chiusa stanotte sino a Barberino di Mugello

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 20 luglio è stato necessario chiudere il tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello, verso Bologna.

La Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze è stata impegnata con suoi operatori nelle operazioni di spegnimento dell'incendio scoppiato intorno alle 16 ai margini dell'autostrada e che ha interessato un costone boschivo in località Le Valli, con l'organizzazione regionale antincendi boschivi. Si tratta di una zona difficilmente raggiungibile a piedi. Le operazioni di spegnimento sono state condotte con squadre del volontariato Aib, Vigili del Fuoco e un elicottero Aib regionale, col supporto del Centro Operativo di Firenze e della Soup di Regione Toscana. A causare l'incendio è stato un camion in fiamme al chilometro 268+500 in direzione nord. Sul luogo dell'evento sono intervenuti anche i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Poco dopo le ore 21, sull’autostrada nel tratto compreso tra Scandicci ed il bivio A1 Direttissima in direzione Bologna, si registravano code per traffico congestionato, a seguito delle operazioni di spegnimento del mezzo andato in fiamme. Si è provveduto alla distribuzione di acqua agli utenti in coda.

I veicoli in viaggio, dopo l'uscita obbligatoria a Calenzano, rientravano a Barberino in direzione Bologna dopo aver percorso la viabilità ordinaria.